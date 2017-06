Bei Trennarbeiten am Kopf einer Kolonne waren Produktreste in Brand geraten. Die Kolonne in der stillgelegten Styrolanlage von Ineos Styrenics wird derzeit für die Demontage vorbereitet. Die Anlage befindet sich im Rückbau.

Die umliegende Nachbarschaft war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, teilte der Parkbetreiber mit. Seitens der Behörden und des Chemieparks Marl wurden Schadstoffmessungen ...

