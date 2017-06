EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX mit freiwilligem Umtauschangebot der Anleihe 2013/2019 in die Anleihe 2014/2020

DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX mit freiwilligem Umtauschangebot der Anleihe 2013/2019 in die Anleihe 2014/2020 21.06.2017 / 11:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

EYEMAXX mit freiwilligem Umtauschangebot der Anleihe 2013/2019 in die Anleihe 2014/2020

Aschaffenburg, den 21.06.2017 - Der Vorstand der EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der Anleihe 2013/2019 (ISIN DE000A1TM2T3) den Umtausch ihrer Anteilsscheine in Schuldverschreibungen 2014/2020 (ISIN DE000A12T374) anzubieten.

Die Anleihe 2013/2019 hat eine Laufzeit bis zum 25. März 2019 und verfügt über einen Kupon von 7,875 Prozent pro Jahr. Die Anleihe 2014/2020 hat eine Laufzeit bis zum 30. März 2020 und wird mit 8,0 Prozent pro Jahr verzinst. Der Umtausch im Verhältnis 1:1, das heißt eine Anleihe 2013/2019 in jeweils eine Anleihe 2014/2020 mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro, ist auf einen Nominalbetrag von bis zu 4.999.000 Euro beschränkt und wird vom 22. Juni 2017 bis zum 12. Juli 2017 (24:00 Uhr MESZ) ermöglicht.

Gläubiger der Anleihe 2013/2019, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten auch die aufgelaufenen Stückzinsen für die Anleihe 2013/2019 für den Zeitraum vom 26. März 2017 bis 20. Juli 2017 in Höhe von 25,24 Euro je Teilschuldverschreibung. Die im Rahmen des Umtauschs gelieferten Stücke der Anleihe 2014/2020 sind für den Zinszeitraum vom 30. September 2016 bis zum 29. September 2017 vollständig zinsberechtigt. Daher sind die Anteilseigner der Anleihe 2013/2019 bei Annahme des Umtauschangebots verpflichtet, Stückzinsen für die Anleihe 2014/2020 für den Zeitraum vom 30. September 2016 bis zum 20. Juli 2017 in Höhe von 64,44 Euro je Anteilsschein an die Gesellschaft zu zahlen.

Das Umtauschangebot wird von der Dero Bank AG, München, banktechnisch begleitet und abgewickelt.

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Dr. Michael Müller, CEO der EYEMAXX Real Estate AG, kommentiert: 'Anteilseigner der Anleihe 2013/2019, die im März 2019 ausläuft, können sich schon jetzt einen sehr attraktiven Zins für ein weiteres Jahr sichern. Wir bieten diese Möglichkeit bereits frühzeitig, weil wir bis zum Jahresende 2019 Großprojekte wie das Postquadrat in Mannheim mit einem Volumen von mehr als 170 Mio. Euro abschließen wollen und bis zum Frühjahr 2020 unter anderem auch den ersten Abschnitt des Schönefelder Projekts mit einem Gesamtvolumen von rund 170 Mio. Euro fertigstellen werden. Wir passen unsere Finanzierungsstruktur also an unsere erweiterte Projektpipeline an.'

Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf über 550 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

21.06.2017 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +43. 2235. 81 071 -0 Fax: +43. 2235. 81 071 715 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1MLWH7, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , WKN: A0V9L9, A1MLWH, A1TM2T, A12T37 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A0V9L94 DE000A1MLWH7 DE000A1TM2T3 DE000A12T374

