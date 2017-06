München (ots) -



Seit Jahren bestimmen niedrige Zinsen die Geldanlage und Sparer sind davon genervt, dass ihr Geld keine Zinsen bringt. Doch die meisten schrecken vor alternativen Geldanlagen zurück - wie zum Beispiel Aktien. Zu groß ist die Angst, dass unvorhersehbare Krisen und Konflikte die Kurse in die Tiefe stürzen lassen und das Ersparte weg ist. Ängste, die nur den kleinen Mann betreffen, möchte man meinen, denn den Vermögenden geht es auch in der Niedrigzinsphase gut, ihr Reichtum wächst kontinuierlich. Ob das tatsächlich stimmt und welche Grundregeln jeder von uns beachten sollte, weiß mein Kollege Oliver Heinze.



Sprecher: Die Reichen werden immer reicher und sie haben keine Geldsorgen: Das denken viele. Aber:



O-Ton 1 (Cornelia Klesse, 0:23 Min.): "Wer mehr Geld hat, hat auch große Sorgen, wenn der Finanzmarkt Achterbahn fährt. Ich erinnere mich noch an einen Anruf am Morgen nach dem Brexit. Der Kunde schrie durchs Telefon: 'Alles verkaufen! Sofort alles weg!' Ich habe ihn dann erst mal beruhigt und ihm erklärt, wie es nun für ihn und seine Anlagen erfolgreich weitergeht."



Sprecher: So Cornelia Klesse, Vorstand der Deutsche Kontor Privatbank. Sie betreut wohlhabende Kunden, die ein Vermögen von mehr als einer Viertel Millionen Euro anlegen. Und für sie ist es wichtig, selbst in Krisenzeiten und Niedrigzinsphasen einen kühlen Kopf zu bewahren.



O-Ton 2 (Cornelia Klesse, 0:32 Min.): "Panik ist der falsche Ratgeber. Und das versuchen wir auch, möglichst in einer direkten persönlichen Betreuung zu vermitteln. Das heißt, wir sprechen mit allen unseren Kunden und erklären ihnen, wie sie aktuelle Entwicklungen einordnen können und welchen Einfluss diese langfristig auf ihr Investment haben. Transparenz und Ehrlichkeit sind Grundpfeiler unserer Arbeit. Deshalb vertrauen mir die Kunden teilweise über Jahrzehnte."



Sprecher: Egal, ob nun superreich oder Normalverdiener: Jeder kann mithilfe von ein paar kleinen Grundregeln sein Geld richtig gut und sicher anlegen. Wichtig: Am besten immer langfristig planen. Denn:



O-Ton 3 (Cornelia Klesse, 0:37 Min.): "Dann spielen auch kurzfristige Kursverluste keine Rolle. Setzen Sie außerdem nicht alles auf ein Pferd, sondern streuen Sie Ihr Geld auf viele Titel. So reduzieren Sie das Risiko von Verlusten. Investieren Sie in Produkte und Wertpapiere, die täglich ge- oder auch verkauft werden können. So bleiben Sie flexibel und haben im Fall der Fälle schnell Zugriff auf Ihr angelegtes Kapital. Mit diesen Grundsätzen fahren wir gut und erzielen langfristige Renditen von bis zu sechs Prozent jährlich."



Egal, ob Sie viel Geld haben oder Normalverdiener sind. Wenn Sie Ihr Geld sicher anlegen wollen, lassen Sie sich nicht zu schnellen Aktionen hinreißen, sondern planen Sie langfristig und setzen Sie auf mehrere Pferde. Dann übersteht Ihr Konto auch die Niedrigzinsphase. Mehr Infos finden Sie unter www.deutsche-kontor.com.



