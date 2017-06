Bad Marienberg - Die EZB stellt in einer aktuellen Pressemitteilung die monatliche Zahlungsbilanz des Euro-Währungsgebiets per April 2017 vor. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:LeistungsbilanzDie Leistungsbilanz des Euro-Währungsgebiets wies im April 2017 einen Überschuss in Höhe von 22,2 Mrd. Euro auf. Dahinter verbargen sich Aktivsalden im Warenhandel (25,1 Mrd. Euro), beim Primäreinkommen (8,2 Mrd. Euro) und bei den Dienstleistungen (7,4 Mrd. Euro), die teilweise durch ein Defizit beim Sekundäreinkommen (18,5 Mrd. Euro) aufgezehrt wurden.

