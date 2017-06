Köln (ots) - Voller Erfolg für VOX am Dienstagabend (20.6.): Die 5. Folge der vierten Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" erreichte gestern einen neuen Allzeit-Quoten-Rekord: Die Musik-Event-Reihe, in der gestern Michael Patrick Kelly im Mittelpunkt stand, erzielte hervorragende 15,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sicherte sich damit die Marktführerschaft in der Primetime. Bei den 14- bis 29-jährigen Frauen erreichte "Das Tauschkonzert" sehr starke 21,6 Prozent Marktanteil. Auch bei Twitter war der VOX-Abend erneut das beliebteste Thema überhaupt, der Sendungs-Hashtag SingMeinenSong holte Platz 1 der Deutschland-Trends. Ebenfalls einen neuen Bestwert erzielte im Anschluss auch die Doku über den Künstler des Abends: "Die Michael-Patrick-Kelly-Story" schalteten überragende 15,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ein. Und auch die anschließende Musik-Doku "Meylensteine" mit Gregor Meyle und Howard Carpendale erreichte einen sehr starken Marktanteilswert von 10,0 Prozent. Insgesamt erreichte VOX somit einen extrem guten Tages-Marktanteil von 9,6 Prozent (Zuschauer 14 bis 59 Jahre).



Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind noch 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos bei TVNOW.de abrufbar. "Die Michael-Patrick-Kelly-Story" sowie "Meylensteine" sind ebenfalls nach TV-Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos bei TVNOW.de abrufbar. Am nächsten Dienstag (27.6.) geht es dann um 20:15 Uhr mit Folge 6 von "Sing meinen Song" und den Songs von Gentleman, um 22:05 Uhr mit "Die Gentleman-Story" und um 22:55 Uhr mit "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" weiter.



