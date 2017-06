Ein Stuhl, der an heißen Tagen für Abkühlung sorgt, ist genau das passende Testgerät für die aktuelle Hitzewelle. Doch der Klimastuhl der Firma Klöber kann noch mehr. Allerdings hat seine Vielseitigkeit auch ihren Preis.

Während der aufrechte Gang als ein entscheidender Faktor der Menschwerdung gilt, hat das Hinsetzen keinen so spektakulären Ruf. Zu Unrecht, denn wenn sich unsere frühesten Vorfahren bei ihren Streifzügen durch die Savanne nicht ab und zu bequem hingesetzt hätten, wären sie irgendwann entkräftet umgefallen - und die Geschichte wäre völlig anders verlaufen.

Zum Beispiel wäre der Klimastuhl niemals erfunden worden - jenes Möbelstück, das mir ein freundlicher Vertreter der Firma Klöber zu Testzwecken an meinen Schreibtisch gerollt hat. Ein Testgerät ganz nach meinem Geschmack, ist für mich doch im Laufe der Jahre das Sitzen zu einer echten Leidenschaft geworden. Da weckt ein Bürostuhl, der laut Hersteller für Wohlfühlklima beim Sitzen sorgt, natürlich meine Neugier.

Der erste Eindruck ist durchaus positiv: Der Klimastuhl ist unauffällig elegant in der Form, nur das Orange des Sitzbezugs ist für meinen Geschmack etwas zu grell - ich würde einen dezenteren Farbton aus der angebotenen Palette wählen. Dafür tritt die Klimatechnik angenehm dezent in Erscheinung - und zwar in Form zweier Kippschalter am rechten Rand der Sitzfläche.

Mit diesen lässt sich das bedienen, was den Stuhl zum Klimastuhl macht: In Sitzfläche und Lehne sind Heizelemente und Lüfter verbaut, die dem ...

