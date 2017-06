Die Bundesbank will prüfen, wie gut deutsche Finanzinstitute gegen Cyber-Angriffe geschützt sind. Dazu wollen die Aufseher eine Art Stresstest für die IT-Systeme der Banken entwickeln.

Die Bundesbank will Deutschlands Banken besser gegen Hackerangriffe wappnen. Die Bankenaufseher erwägen eine Art Stresstest, um Gefahren möglicher Cyberattacken auf IT-Systeme zu ermitteln. "In anderen Ländern hat die Aufsicht Angriffe auf Banken simuliert, um deren Schutz zu testen. So weit ist Deutschland noch nicht, ...

