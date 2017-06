Luxembourg/Berlin (ots) -



Sommer, Sonne, warme Temperaturen - das sind die idealen Bedingungen, um unter freiem Himmel zu feiern. Ob Festival, Gartenparty, Barbecue oder gemütliche Runde auf dem Balkon, wenn die Nächte lang und lau sind, dann heißt es überall "It's Party Time". Wer noch auf der Suche nach einer ausgefallenen Idee für seine Party ist oder umgekehrt als Gast noch ein ausgefallenes Mitbringsel braucht, der liegt in diesem Sommer mit 28 BLACK genau richtig. Exakt zum Sommeranfang stellt der Energy Drink auf seiner Plattform www.your28black.com neue Motive vor, mit denen die 28 BLACK Dosen rund um das Thema Sommer designt werden können. Design ist allerdings nicht alles, was die Dosen zu bieten haben. Denn 28 BLACK Açaí ist auch ideal für fruchtig-frische Sommerdrinks. Rezepte dafür, mit und ohne Alkohol, gibt es unter www.28black.com.



Die Plattform www.your28black.com bietet neben den Sommermotiven auch eine große Auswahl an Vorlagen zu weiteren Themen sowie die Möglichkeit, eigene Fotos, Bilder oder Designvorlagen hochzuladen und zu verwenden. Damit lassen sich nicht nur Dosen für private und persönliche Anlässe gestalten, sondern auch Dosen im Corporate Design für Unternehmensevents und Promotions. 28 BLACK ist ohne Taurin und künstliche Konservierungsstoffe, laktose- sowie glutenfrei und passend für den veganen Lebensstil.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



