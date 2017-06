Frankfurt/München (ots) -



Mit Daniela Nienstedt (38) baut Russell Reynolds Associates, eine der weltweit führenden Personalberatungen, den Industriebereich weiter aus. Am Frankfurter Standort wird Nienstedt künftig als Executive Director Kunden aus dem Industriesektor beraten und sich dabei besonders auf Portfoliounternehmen von Private Equity-Firmen fokussieren.



Daniela Nienstedt war vor ihrem Wechsel zu Russell Reynolds Associates knapp acht Jahre lang für AlixPartners in München tätig - in den letzten zwei Jahren als Director im Bereich Turnaround & Restructuring. Auch in dieser Funktion lag ein Schwerpunkt ihrer Arbeit im Private Equity-Sektor. Darüber hinaus verantwortete die Beratungsexpertin für Turnaround- und Restrukturierungsmanagement dort international renommierte Kunden aus dem Finanzsektor sowie der Luft- und Schifffahrt. Vorherige Stationen waren die PA Consulting Group und L.E.K. Consulting.



Ulrike Wieduwilt, Deutschlandchefin von Russell Reynolds Associates: "Zwar ist die deutsche Industrie weltweit führend im Bereich Digital Enterprise und Industrie 4.0 positioniert, aber dennoch ist der Digitalisierungsgrad entlang der Wertschöpfungsketten auch hierzulande noch überschaubar. Daher bietet die konsequente digitale Transformation und Vernetzung des Produkt- und Serviceportfolios ein enormes Wertsteigerungspotenzial, das auch Private Equity-Firmen bei ihren Portfoliounternehmen heben wollen. Damit das gelingt, müssen dort operativ erfahrene Manager mit ausgewiesener Digitalexpertise in Schlüsselfunktionen installiert werden. Mit Daniela Nienstedt haben wir nun eine sowohl auf Industrie- als auch auf Finanzinvestorenseite bestens vernetzte Expertin an Bord, die die ebenso rare wie erfolgskritische Ressource Digital-Know-how auf Managementebene für unsere Klienten erschließen wird."



Daniela Nienstedt: "Für mich ist es eine besondere Herausforderung, die Topmanager zu finden, die Digitalisierungsprozesse in Industrieunternehmen nicht nur in Gang setzen, sondern auch zum Erfolg führen können. In meiner neuen Position bei Russell Reynolds Associates kann ich dabei meine ganze Berufserfahrung nutzen und so unseren Klienten aus dem Industrie- und dem Private Equity-Sektor einen entscheidenden Vorteil im hart umkämpften deutschen Markt verschaffen."



Daniela Nienstedt hat einen MBA von der Portland State University. Zuvor studierte sie International Business an der ESB Business School in Reutlingen und hat eine abgeschlossene Banklehre.



Über Russell Reynolds Associates



Russell Reynolds Associates ist eine der weltweit führenden Personalberatungen bei der Besetzung von Spitzenpositionen. 1969 in New York gegründet, verfügt Russell Reynolds Associates heute mit insgesamt 47 Büros und mehr als 370 Beratern über ein globales Netzwerk. In Deutschland ist Russell Reynolds Associates seit 1985 etabliert und in Frankfurt am Main, Hamburg und München mit Büros präsent.



Das Unternehmen ist vollständig im Besitz der im Unternehmen tätigen Partner. Neben dieser Unabhängigkeit sind es vor allem die weltweit agierenden Spezialistenteams für einzelne Branchen, mit denen sich Russell Reynolds Associates vom Wettbewerb abhebt. Über die hohe Loyalität der Klienten und großen Erfolg bei der Gewinnung von Mandaten wächst Russell Reynolds Associates über viele Jahre deutlich zweistellig.



