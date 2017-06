Düsseldorf (ots) -



Was muss ein Fernseher von heute mitbringen? Ein gutes Bild, ein modernes Design, eine einfache Bedienung und Anschlussmöglichkeiten für die Spielekonsole, den DVD-Player oder das Notebook. Dazu muss natürlich noch der Preis stimmen. Hisense, der drittgrößte TV-Hersteller der Welt, hat genau diese Anforderungen erfüllt: Die Fernseher der N6800 Serie punkten mit toller Technik, einem intuitiven Menü und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Genau das Richtige für clevere Käufer.



Einfache Bedienung



Schnell den Kontrast anpassen, Sendekanäle suchen oder über die Smart TV-Funktion des TVs Video-on-Demand-Angebote nutzen: Damit dies nicht zum langwierigen Verwirrspiel wird, bringen alle neuen Hisense TVs eine übersichtliche Fernbedienung sowie die personalisierbare Bedienoberfläche Vidaa U mit. Damit sind Sender 20 Prozent schneller gefunden als mit herkömmlichen TVs und Apps werden innerhalb von drei Sekunden aufgerufen. Der Nutzer muss einfach die blaue Home-Taste auf der Fernbedienung drücken und schon öffnet sich das übersichtliche Menü. Abhängig von den eigenen Vorlieben lassen sich die dort vorinstallierten Programme leicht individuell anpassen.



Gutes Bild



Wer ein gutes, kontraststarkes und scharfes Bild sucht, ist mit der N6800 Serie richtig beraten. Selbst in kleinen Räumen entfalten die TVs dank UHD (Ultra High Definition) und HDR (High Dynamic Range) ihre Strahlkraft. Denn auch auf kurze Distanz erkennt man durch die UHD-Auflösung, die eine vierfach so hohe Anzahl an Bildpunkten wie bei einem HD-TV mitbringt, keine Pixel. Dank HDR wirkt das TV-Bild kontrastreicher und selbst kleinste Details werden sichtbar - genau das Richtige für alle Film- und Serien-Fans.



Für jeden Raum der Richtige



Je nach Größe des Raumes oder Vorlieben des Nutzers muss die Bildschirmdiagonale individuell zu den Bedürfnissen passen. Darum ist der Hisense N6800 in drei verschiedenen Bildschirmdiagonalen erhältlich.



H50N6800: Für kleinere Räume Bildschirmgröße: 126 Zentimeter (50 Zoll) Empfohlener Sitzabstand: - Filme und Videos in UHD-Auflösung: 1,90 m



H55N6800: Für Wohnzimmer, in denen man zusammen auf der Couch sitzt Bildschirmgröße: 138 Zentimeter (55 Zoll) Empfohlener Sitzabstand: - Filme und Videos in UHD-Auflösung: 2,10 m



H65N6800: Für große Räume und UHD-Vielseher Bildschirmgröße: 163 Zentimeter (65 Zoll) Empfohlener Sitzabstand: - Filme und Videos in UHD-Auflösung: 2,50 m



Clever kaufen: Viel Bild für wenig Geld H50N6800 (50 Zoll) 899 Euro H55N6800 (55 Zoll) 1.099 Euro H65N6800 (65 Zoll) 1.599 Euro



