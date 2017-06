Frankfurt am Main (ots) -



- 1947: US-Außenminister George C. Marshall ruft das "European Recovery Program" (ERP) ins Leben - 1948: Gründung der KfW zur Weitergabe der ERP-Mittel - Fördervolumen der KfW seit Gründung über 1,5 Billionen EUR



2017 jährt sich die Ankündigung des Marshallplans zum 70. Mal. Er ist eine der wesentlichen historischen Grundlagen der KfW. Im Auftrag der Bundesregierung verwaltet die KfW heute das ERP-Sondervermögen, das aus den Mitteln des Marshallplans hervorging. Damit finanziert sie u. a. Förderprogramme für Gründer und den Mittelstand.



"Die Geschichte der KfW ist eng mit dem Marshallplan verknüpft. Der Marshallplan steht für ein Leitmotiv, an dem sich die KfW noch heute orientiert und das ihr Handeln prägt. Mit den Mitteln aus dem Marshallplan begleitet die KfW den wirtschaftlichen Strukturwandel in Deutschland. Sie stößt damit zukunftsweisende Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft an", so Dr. Günther Bräunig, Vorstand der KfW Bankengruppe. Seit ihrer Gründung hat die KfW bis heute hierfür ein Gesamtfördervolumen von mehr als 1,5 Billionen EUR ausgereicht.



Mit seiner Rede am 5. Juni 1947 rief der damalige US-Außenminister George C. Marshall das "European Recovery Program" (ERP) ins Leben - besser bekannt unter dem Namen Marshallplan. Als das größte zivile Aufbauprogramm der Geschichte sorgte es für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Länder Westeuropas. Der US-Kongress stellte hierfür 1948 ein Fördervolumen in Höhe von 12 Mrd. US-Dollar bereit. Deutschland erhielt davon 1,89 Mrd. EUR (3,7 Mrd. DM) zur Erstausleihung an die deutsche Wirtschaft. Im Rahmen dieses Programms versorgten die USA die teilnehmenden Länder mit verschiedenen Gütern, wie beispielsweise Rohstoffen, Lebensmitteln und Sachgütern. Den Gegenwert dieser Importe mussten die Länder in Counterpartfonds einzahlen. Diese Rückzahlungen flossen jedoch nicht an die USA zurück, sondern standen in Deutschland als revolvierende Kredite zur Förderung der Wirtschaft zur Verfügung und bildeten die Basis des ERP-Sondervermögens. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurde 1948 die KfW gegründet.



Anlässlich des 70. Geburtstags des Marshallplans veranstaltet die Stiftung "The German Marshall Fund of the United States" heute eine Feier im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Hierzu stellt die KfW Ausstellungsstücke aus ihrem Historischen Archiv zur Verfügung.



Weiter Informationen zum Marshallplan und ERP finden Sie auf der digitalen Storytellingplattform "KfW Stories" der KfW Bankengruppe unter: http://ots.de/01Rku



