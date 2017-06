Köln (ots) - Supermärkte in Berlin, Hamburg-Altona und Bergisch Gladbach-Bensberg ausgezeichnet



REWE hat die Besten: Bei der Verleihung der "Supermarkt Stars 2017" sind gestern (20.06) in Frankfurt am Main drei REWE-Marktchefs ausgezeichnet worden. In der Kategorie "Marktleiter des Jahres" konnte sich Susanne Klars von der REWE Ackerhalle in Berlin durchsetzen. Jürgen Huhn vom REWE Center Hamburg-Altona ist "Hausleiter des Jahres" und wurde damit für seine Leistungen auf der Großfläche geehrt. Zu den "Teams des Jahres" zählt auch das von REWE-Kauffrau Ursula Wintgens aus Bergisch Gladbach-Bensberg. Der Branchenpreis für herausragende Händlerpersönlichkeiten wird jährlich von der "Lebensmittel Zeitung direkt" verliehen.



Der große Marktumbau, der Einsatz für ihre Mitarbeiter sowie viel soziales Engagement haben Susanne Klars zur "Marktleiterin des Jahres" gemacht. Die 34-Jährige ist Chefin des 2.000 Quadratmeter großen REWE in der denkmalgeschützten Berliner Ackerhalle an der Invalidenstraße. Die Marktmanagerin nutzte die umfangreiche Modernisierungsarbeiten Ende 2016 dafür, das Sortiment näher an den Kundenwünschen auszurichten: mehr Frische, mehr Convenience und ein größeres Angebot an vegetarischen und veganen Produkten. Bereits seit 14 Jahren ist die gelernte Einzelhandelskauffrau in unterschiedlichen extra- und REWE-Märkten in Berlin als Marktmanagerin tätig gewesen. Dabei setzte sie nicht nur für die Weiterbildung und Entwicklung ihrer Mitarbeiter und Azubis ein, sondern auch für ihre Kunden und ihren Bezirk. So kooperiert sie mit Kindergarten und Kitas und organisierte beispielsweise ein großes Public Viewing zur EM.



Jürgen Huhn holte sich die Auszeichnung zum "Hausleiter des Jahres". Der Kaufmann führt das REWE Center in Hamburg-Altona und hat dieses mit seinem Gespür für Kundenwünsche und Individualität nach dem Umbau im Sommer 2015 zu einem Erfolgsmarkt umgekrempelt. Dabei punktet er bei Kunden vor allem mit der eigenen Herstellung: eine hauseigene Kaffeerösterei und Fischräucherei, 30 selbst hergestellte Wurst- und über 40 Frischkäse-Sorten, dazu individuelle Salate und Convenience-Produkte. Weitere Geschmackserlebnisse warten auf die Kunden bei den Schlemmerabenden. Hier können Whiskey, Käse oder auch Cocktails probiert werden. Und sogar ein Blick hinter die Kulissen gibt es bei monatlichen Marktführungen. Das Gesamtkonzept geht auf ganzer Linie auf: So erhielt das REWE Center 2016 den Käsestar für die beste Käsetheke Deutschlands und im Frühjahr 2017 den Frucht Preis für die beste Obst- und Gemüseabteilung.



REWE-Kauffrau Ursula Wintgens hat ein ganz besonderes Team: 38 Menschen aus zwölf Nationen arbeiten in dem im Bergisch Gladbacher Stadtteil Bensberg gelegenen REWE-Markt Hand in Hand. Sie kommen aus Ägypten, Eritrea, China, Türkei, Iran, Irak, Russland, Polen, Ungarn, Irland, USA und Deutschland. Erst kürzlich half sie zwei Flüchtlingen mit einem Ausbildungsplatz. Eine Herausforderung, die das gesamte Marktteam mitträgt. Man hilft sich, respektiert einander, tauscht Ideen aus, ist sozial engagiert. Gemeinsame Ausflüge, kleine Geschenke sowie After-Work-Partys und Sommerfeste bereiten Ursula Wintgens und ihren Mitarbeitern regelmäßig Freude. Vor allem fördern sie Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt. Die Mitarbeiter gehen im Team auf, lieben ihr "Lädchen" und sind stolz darauf, dort zu arbeiten. Das sympathische Miteinander überträgt sich positiv auf die Kunden, die auch deshalb gerne ins Geschäft kommen.



Mit den "Supermarkt Stars" prämiert die "Lebensmittel Zeitung direkt" herausragende Verkaufsleistungen im Supermarkt, die Vorbildcharakter im deutschen Lebensmittelhandel haben. Unterschieden werden die Kategorien "Marktleiter des Jahres", "Hausleiter des Jahres" und "Team des Jahres". Grundlage bilden die Nominierungen der Unternehmen aus der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Ein Fachbeirat, dem ausgewählte Vertriebsverantwortliche aus den Handelszentralen und Förderer der Auszeichnung angehören, bewerten die Nominierungen nach einem anspruchsvollen Kriterienkatalog.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.



OTS: REWE Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108458.rss2



Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de