Wolfgang Schäuble erhält den Henry-Kissinger-Preis und viel Lob für seine politischen Leistungen. Selbst sein ökonomischer Widersacher Larry Summers verneigt sich vor dem deutschen Kassenwart - nicht ganz ohne Spitze.

Wenn ein ehemaliger amerikanischer Außenminister, ein Ex-US-Finanzminister und ein immer noch amtierender deutscher Finanzminister die deutsch-amerikanische Freundschaft beschwören, dann lässt sich das aktuelle transatlantische Zerwürfnis vielleicht doch noch reparieren.

Die American Academy in Berlin hatte eine kluge Wahl getroffen als sie sich entschied, den diesjährigen Henry-Kissinger-Preis an Wolfgang Schäuble zu vergeben. Wie nur wenige steht der deutsche Finanzminister für etwas, das Ex-US-Finanzminister Larry Summers "nationale Verantwortung" nannte: Schäuble ist ein deutscher Europäer, der fest in der westlichen Wertgemeinschaft mit Amerika verankert ist. Früher nannte man solche Zeitfiguren "Transatlantiker". Der Blick in das volle Festzelt im Garten der Academy am Wannsee zeigte, dass es davon auf beiden Seiten des Atlantiks noch eine ganze Menge gibt. Auch wenn man sich an diesem Abend noch mehr junge Gesichter gewünscht hätte.

"Amerika bleibt für uns eine unverzichtbare Nation", sagte Schäuble in seiner Dankesrede. Aus diesen Worten spricht nicht nur historische Erfahrung, sondern angesichts der aktuellen Spannungen auch ein gutes Stück Hoffnung. Hatte doch Kanzlerin Angela ...

