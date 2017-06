Hannover - Emmanuel Macron hat wie erwartet die zweite Runde der französischen Parlamentswahl für seine Bewegung "En marche!" gewinnen können, so Mario Gruppe, CIIA, und Thomas Scholz von der Nord LB.Die Bewegung, die offiziell erst am 06.04.2016 gegründet worden sei, habe 350 der 577 Sitze in der Nationalversammlung erringen können und verfüge damit nicht nur über eine absolute Mehrheit, sondern auch über die stärksten Mehrheitsverhältnisse seit fünfzehn Jahren.

