Wien - Hätten Sie gedacht, dass inzwischen jeder fünfte Aktienfonds-Euro in einem Sektorfonds liegt, deutlich mehr als noch vor einigen Jahren? "FONDS professionell" erklärt, was hinter dem Boom steckt.Die Bedeutung von Branchenfonds habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das gehe aus Zahlen für zwölf Sektorfonds-Kategorien hervor, die das Analysehaus Thomson Reuters Lipper für "FONDS professionell" ermittelt habe. Während sich das Volumen aller Aktienfonds in Europa in den Jahren 2003 bis 2016 auf 3,4 Billionen Euro verdreifacht habe, habe sich das der Branchenfonds demnach fast vervierfacht - auf immerhin gut 720 Milliarden Euro. Im ersten Jahr hätten die Sektorportfolios nur 16,6 Prozent des Gesamtvolumens ausgemacht, Ende vergangenen Jahres seien es schon 21,4 Prozent gewesen.

