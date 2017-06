(Neu: Weitere Details)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 hat die Gerüchte um eine Übernahme des Erlebnisgeschenk-Anbieters Jochen Schweizer wahrgemacht. Für etwas mehr als hundert Millionen Euro soll die bisher zur Jochen Schweizer Unternehmensgruppe gehörende Gutscheintochter mit der eigenen Erlebnisgeschenke-Firma Mydays verschmelzen, die der Fernsehkonzern bereits 2013 gekauft hatte.

An der neuen Jochen Schweizer Mydays Holding werde ProSiebenSat.1 mit 90 Prozent und Jochen Schweizer mit zehn Prozent beteiligt sein, wie die Unternehmen am Mittwoch in München mitteilten. Nach der Fusion sollen beide Marken bestehen bleiben.

Mit dem Verkauf der Jochen Schweizer GmbH wird der Unternehmer und Ex-Stuntman Jochen Schweizer lediglich sein Digitalgeschäft los. Jährlich erwirtschaftet die Erlebnisfirma mit solchen Freizeitangeboten in Deutschland, Österreich und der Schweiz knapp 10 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das Geschäft mit Erlebnisanlagen wie die erst vor einigen Monaten eröffnete "Jochen Schweizer Arena", in der die Besucher unter anderem in einem speziellen Windkanal fliegen und auf einer künstlichen Welle surfen können, verbleibt dagegen in der Unternehmensgruppe.

"Jochen Schweizer hat als Pionier der Erlebnis- und Eventbranche in Deutschland sein Unternehmen als starken Player etabliert. Seit 2015 setzen wir mit Mydays ebenfalls auf dieses Segment", sagte ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling. Beide Marken ergänzten sich gut. Das "Manager Magazin" hatte bereits Ende Mai unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise über Verhandlungen berichtet.

ProSiebenSat.1 erzielt inzwischen ein Viertel seines Umsatzes mit Internet-Portalen wie Parship oder Verivox und Shops wie der Online-Parfümerie Flaconi. Für diese macht der Fernsehkonzern in seinen verschiedenen Sendern kräftig Werbung. Zwar wird Mydays innerhalb des Portfolios zum Reisegeschäft gezählt. Teil des derzeitigen Überprüfungsprozesses für dieses ist die Marke aber nicht - ganz im Gegensatz zu Portalen wie weg.de, Tropo und Etraveli.

Letzteres hatte ProSiebenSat.1 erst am Vortag für 500 Millionen Euro an den Finanzinvestor CVC verkauft. Während dies jedoch an der Börse für Jubelstimmung unter den Anlegern gesorgt hatte, konnte der heutige Zukauf die Aktie nicht stützen. Bis zum Mittag verlor das Papier, welches gestern noch den Dax angeführt hatte, knappe 0,9 Prozent und gehörte damit zu den Schlusslichtern im Leitindex./kro/men/fbr

