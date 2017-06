FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesbank will die deutschen Banken gegen Hackerangriffe stärken. Die Aufsichtsbehörde denkt dabei über eine Art Stresstest nach, sagte Bundesbankvorstand Andreas Dombret dem Magazin Stern. "In anderen Ländern hat die Aufsicht Angriffe auf Banken simuliert, um deren Schutz zu testen. So weit ist Deutschland noch nicht, aber ich lasse gerade prüfen, ob so etwas auch bei uns möglich ist", sagte Dombret.

Er verwies darauf, dass die fortschreitende Digitalisierung im Geldgewerbe auch Risiken berge. "Sie können heute im Darknet nicht nur Pistolen, sondern auch Angriffe auf Banken und Sparkassen bestellen. Je nachdem, wie viel Sie ausgeben wollen, kann der Hackerangriff sehr intensiv werden", sagte Dombret.

Hackerangriffe zählen zu den Schreckensszenarien der Finanzindustrie. Lücken in der Cybersicherheit gelten als Gefahr für die Stabilität des gesamten Finanzsystems. So will etwa die Europäische Zentralbank (EZB) die Geldinstitute dazu verpflichten, künftig Angriffe von Hackern auf deren Computersysteme zu melden.

June 21, 2017

