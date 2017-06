Leipzig (ots) - "Die Schlager des Sommers - Das Open-Air-Festival präsentiert von Florian Silbereisen" ist am 24. Juni erstmals live in fünf ARD-Sendern zeitgleich um 20.15 Uhr zu sehen. Zuvor stimmt das MDR-Fernsehen um 17.15 Uhr mit dem "Countdown" zur Sendung sowie um 19.50 Uhr mit "Endlich Sommer bei uns!" auf das Showevent ein. Meine-schlagerwelt.de bietet live einen Blick hinter die Kulissen.



Wenn sich die Schlagerelite vor der eindrucksvollen Kulisse des Wasserschlosses in Klaffenbach/Chemnitz trifft, dann ist es Zeit für "Die Schlager des Sommers". Florian Silbereisen präsentiert das große Open-Air-Festival am 24. Juni um 20.15 Uhr erstmals live - und zum ersten Mal nicht nur im Fernsehen des MDR und des HR, sondern auch in dem des NDR, des BR und des RBB. Mit dabei sind The Kelly Family, Semino Rossi, Jürgen Drews, Andy Borg, Maite Kelly, Ute Freudenberg & Christian Lais und viele andere.



Bereits drei Stunden vor dem Start der Live-Show sendet "Schlager des Sommers - Der Countdown" live aus dem Innenhof des Wasserschlosses Klaffenbach, der sich auch in diesem Jahr wieder in eine gewaltige Open-Air-Bühne verwandelt. Moderator Peter Imhof blickt hinter die Kulissen der Show und plaudert mit den Schlagerstars Jürgen Drews und Andy Borg über ihre aktuellen Projekte und Aktivitäten diesen Sommer. Außerdem macht er mit Anita & Alexandra Hofmann mit seinem Karaoke-Taxi eine musikalische Spritztour rund um Klaffenbach. Natürlich spricht Imhof auch mit dem Gastgeber der abendlichen Show, Florian Silbereisen, über die musikalischen Highlights der Sendung.



Ab 19.50 Uhr stimmt Moderatorin Kim Fisher in "Endlich Sommer bei uns!" im MDR-Fernsehen live aus dem Wasserschloss Klaffenbach auf die Highlights des Sommers in Mitteldeutschland ein. Mit Prominenten wie Florian Silbereisen, Maite Kelly und Semino Rossi spricht sie außerdem über deren Sommerpläne und liebste Urlaubsziele.



Das Schlagerportal des MDR "Meine Schlagerwelt" meldet sich schon von den Generalproben am Freitag aus Klaffenbach und berichtet rund um das Festival am Sonnabend. Beim Facebook-Account von "Meine Schlagerwelt" erhält der User live einen Blick hinter die Kulissen und kann den Künstlern Fragen stellen. Florian Silbereisen wird darüber hinaus der "Schlagerwelt" an ihrem Set live während der TV-Sendung "Die Schlager des Sommers" einen Besuch abstatten. Direkt nach der Sendung sind alle Songs zum Nachhören sowie alle weiteren Highlights des Abends bei meine-schlagerwelt.de zu finden.



