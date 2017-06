Hamburg (ots) -



Nachdem sich Allegra Curtis (50), Tochter der im März verstorbenen Schauspielerin Christine Kaufmann, vergangene Woche im Fernsehen darüber beschwert hatte, von ihrem Onkel nicht zur Urnenbeisetzung ihrer Mutter im Familiengrab in Frankreich eingeladen worden zu sein, spricht dieser nun in GALA (Ausgabe 26/17, ab morgen im Handel): Hans-Günter Kaufmann sagt, Allegra und ihre Schwester Alexandra seien informiert gewesen. "Eine Beisetzung ist doch keine Party, zu der man eingeladen ist. Allegra hätte ja auch mal nachfragen oder Hilfe anbieten können", so Kaufmann.



