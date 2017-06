München (ots) - Moderation: Tina Hassel und Rainald Becker



Kurz vor Ende der Legislaturperiode berät der Haushaltsausschuss heute über Rüstungsprojekte in Milliardenhöhe, die teils heftig kritisiert werden. Was sagt Verteidigungsministerin von der Leyen dazu? Der Bundestag befasst sich außerdem mit dem Abzug der Bundeswehr aus Incirlik. Wie steht die Ministerin als Krisenmanagerin da, auch angesichts der Vorfälle in der Ausbildungskaserne in Pfullendorf und rund um den terrorverdächtigen Soldaten Franco A.?



Ursula von der Leyen ist in dieser Legislaturperiode als die große Reformerin der Bundeswehr aufgetreten. Deutschland habe eine Verantwortung, einen Beitrag zur Lösung internationaler Krisen und Konflikte zu leisten, sagte die Verteidigungsministerin auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2014. Doch was ist seither nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt worden, beispielsweise in Sachen Personal und Rüstung?



Diesen und anderen Fragen stellt sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der Sondersendung "Farbe bekennen", die Das Erste am heutigen Mittwoch, dem 21. Juni 2017, um 22:00 Uhr ausstrahlt. Moderiert wird die 15-minütige Sendung von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Marie von Mallinckrodt



