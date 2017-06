FCR Immobilien kauft ein Einkaufszentrum in Bad Kissingen. Dies ist der sechste Erwerb von FCR im laufenden Jahr. Das Gebäude in Bad Kissingen ist an Netto vermietet. Gebaut wurde das Objekt 2005. Die Gesamtfläche liegt bei rund 1.000 ...

