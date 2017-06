Berlin (ots) - Mills will mit "Deliciously Ella" größte Health-Food-Marke Großbritanniens werden



Berlin, 21. Juni 2017 - Die weltweit bekannte Food-Bloggerin Ella Mills verdankt den Grundstein ihres heutigen Food-Imperiums aus Catering, Restaurants, Büchern und eigenen Produkten ihrem ersten mit Kochkursen und Supper-Clubs verdientem Geld. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 7/2017, EVT 22. Juni) sagte Mills: "Was ich mit Kochkursen und Supper-Clubs verdiente, steckte ich 2014 in die Entwicklung einer App, die in England und den USA über Nacht auf Platz eins der iTunes-Charts landete." Damals habe sie zum ersten Mal kapiert, dass sie aus ihrer Leidenschaft ein Geschäft machen könnte. Heute erreicht Mills mit "Deliciously Ella" allein über Instagram zehn bis zwölf Millionen Menschen pro Woche.



Die nächsten Wachstumsschritte habe sie dann durch weitere Einnahmen finanziert: "Ich habe dann ein Kochbuch geschrieben und die Einnahmen daraus in mein erstes Restaurant in London investiert." Ihre Mutter Camilla Sainsbury, Erbin einer großen Supermarkt-Kette, habe sie immer wieder ermuntert, alle Dinge mit "Zeit, Energie und Leidenschaft" anzugehen. Dafür habe sie eine Grundsatzentscheidung treffen müssen: "Besonders, wenn man jung ist, die Freunde feiern gehen und um die Welt reisen, während man selbst jeden Morgen um sechs anfängt zu arbeiten." Sie habe sich zum Ziel gesetzt, "die größte Health-Food-Marke Großbritanniens zu werden - wenn sogar darüber hinaus".



