BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstandschef der Deutschen Bank, John Cryan, hat sich für die Schaffung einer europäischen Kapitalmarktunion in Zusammenarbeit mit Großbritannien ausgesprochen. "Wir glauben, Europa wird besser dran sein, wenn es die Kapitalmärkte modernisiert und vereinheitlicht - in enger Kooperation mit dem Vereinigten Königreich", sagte Cryan bei einer Investorenkonferenz seiner Bank in Berlin. "Andernfalls werden die Sieger New York, Singapur und Schanghai sein."

In Großbritannien habe die vorgezogene Neuwahl der ohnehin enormen Unsicherheit ein weiteres Element der Verunsicherung hinzugefügt, konstatierte der Brite. "Lasst uns hoffen, dass die Verbindungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa so eng wie möglich bleiben."

Cryan zeigte sich besorgt, "dass die Ära des Multilateralismus möglicherweise zu einem Ende kommt und sich umkehren könnte", weil nationalistische Sichtweisen in der Handelspolitik zunähmen. Nötig seien aber internationaler Handel und eine tiefere europäische Integration. "Wir bei der Deutschen Bank denken, dass es wichtig ist, dem Pfad zu folgen, den Helmut Kohl so entschieden vorgegeben hat", sagte Cryan.

June 21, 2017 06:16 ET (10:16 GMT)

