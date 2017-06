Zur Wochenmitte zeichnen sich abermals Verluste an den US-Börsen ab. Die Schwäche der Ölpreise dürfte die Kurse erneut belasten, erwarten Marktteilnehmer. Der S&P-500-Future deutet eine etwas leichtere Eröffnung an.

Am Ölmarkt geht der Preisrutsch weiter, wenn auch nicht mehr so rasant wie am Dienstag. Am Vortag hatte der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) nach Börsenschluss an der Wall Street einen Rückgang der US-Rohölvorräte auf Wochensicht gemeldet. Das beruhigt die Gemüter der Akteure ein wenig, die jedoch nach wie vor Zweifel daran haben, dass die Förderdrosselung eingehalten wird, auf die sich die großen Ölförderländer im Mai geeinigt hatten. Nun wartet der Markt auf die offiziellen wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Regierung, die für Mittwoch um 16.30 Uhr MESZ angekündigt sind.

Unter den Einzelwerten dürften sich Adobe der negativen Tendenz entziehen, nachdem der Softwarehersteller am Dienstag nach Börsenschluss überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Die Aktie legt vorbörslich um 4,6 Prozent zu. Auch die Zahlen von Red Hat haben positiv überrascht, was dem Kurs zu einem Sprung um über 10 Prozent verhilft.

Besser als erwartet waren ferner die Geschäftszahlen von La-Z-Boy. Die Aktie des Möbelhändlers wird vorbörslich noch nicht gehandelt, verbuchte aber im nachbörslichen Handel am Dienstag in Reaktion auf die Zahlen ein Plus von gut 12 Prozent.

June 21, 2017

