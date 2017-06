Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstagmittag weiter in der Verlustzone. Der Leitindex SMI war bereits tiefer in den Handel gestartet und hat die Abgaben nochmals etwas ausgebaut. Damit werde die Abwärtsbewegung vom Vortag fortgeschrieben, sagen Marktteilnehmer. Die Sprache ist von einer Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...