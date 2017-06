Hamburg (ots) - Diese Woche verrät Sängerin Céline Dion (49) in GALA (Ausgabe 26/17, ab morgen im Handel), warum sie Berlin so mag: "Die Stadt war während meiner Tournee 2008 quasi unsere zweite Heimat. Wir hatten dort für gut einen Monat unser Basislager und konnten an freien Tagen die Stadt erkunden. Ich habe es geliebt, mit René in Berlin spazieren zu gehen! Und er war komplett verrückt nach diesen Würstchen - ich glaube, die heißen ,Nürnberger'." Dions Ehemann René Angélil war im vergangenen Jahr nach langer Krebserkrankung gestorben.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de