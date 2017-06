Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstagmittag weiter in der Verlustzone. Der Leitindex SMI war bereits tiefer in den Handel gestartet und hat die Abgaben nochmals etwas ausgebaut. Damit werde die Abwärtsbewegung vom Vortag fortgeschrieben, sagen Marktteilnehmer. Die Sprache ist von einer Konsolidierung nach dem zuletzt guten Lauf. Ein grundlegender Stimmungsumschwung sei damit aber nicht verbunden, heisst es weiter.

Eingeleitet wurden die sinkenden Kurse durch den schwachen Ölpreis, der insbesondere die Standardwerte an der Wall Street belastete. Hierzulande sind insbesondere Versicherungen und Bankwerte unter Druck und auch die Schwergewichte können nicht Gegensteuer geben. Im weiteren Tagesverlauf werden in den USA Daten zum Hausmarkt und der wöchentliche Ölbericht veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis 11.50 Uhr 0,90% auf 8'942,45 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt 0,84% auf 1'412,92 Zähler ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,82% auf 10'187,86 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf Sika alle im Minus.

Die grössten Abgaben weisen unter den Blue Chips die Assekuranzen auf. Für Zurich Insurance (-1,6%) hat Main First die Bewertung auf "Neutral" von "Outperform" gesenkt. Ebenfalls schwach zeigen sich die übrigen Versicherer Bâloise (-1,8%), Swiss Life (-1,6%) und Swiss Re (-1,3%).

Erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...