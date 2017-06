FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im Kurs leicht zugelegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1140 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der Handel zwischen Euro und Dollar fiel jedoch mangels neuer Impulse unspektakulär aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1156 Dollar festgesetzt.

In einem insgesamt ruhigen Umfeld war der japanische Yen unter den großen Währungen am stärksten gefragt. Marktteilnehmer begründeten dies mit der schlechten Stimmung an vielen internationalen Börsen. Der Yen wird in solchen Phasen oft als sicherer Hafen angelaufen. Der amerikanische Dollar neigte zur Wochenmitte dagegen zur Schwäche.

Auch im weiteren Tagesverlauf dürften sich die Impulse in Grenzen halten. In den USA werden lediglich einige Daten vom Häusermarkt veröffentlicht. Reden ranghoher US-Notenbanker stehen nicht auf dem Programm./bgf/jsl/jha/

