SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Starkes Umsatzwachstum auch im Mai bekräftigt Prognose

DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Monatszahlen/Umsatzentwicklung SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Starkes Umsatzwachstum auch im Mai bekräftigt Prognose 21.06.2017 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

Starkes Umsatzwachstum auch im Mai bekräftigt Prognose von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Das E-Commerce-Unternehmen profitiert vom Shift zum Online-OTC-Kauf.

* Kundenzahl steigt per Ende Mai auf 2,2 Mio. * Starke Geschäftsentwicklung im Mai fortgesetzt * OTC-Geschäft bleibt wesentlicher Wachstumstreiber des Marktes

Venlo/Köln, 21. Juni 2017. Rund acht Monate nach dem erfolgreichen Börsengang hat SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., die führende europäische OTC-Online-Apotheke (OTC = rezeptfreie Arzneimittel), die Zahl ihrer aktiven Kunden weiter auf 2,2 Millionen erhöht. Einhergehend mit dem Neukundenzuwachs setzte sich das seit dem Börsengang beschleunigte Umsatzwachstum in Deutschland und international fort. Der vorläufige Monatsabschluss Mai weist erneut einen Anstieg am oberen Ende der Prognose aus.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist somit die am schnellsten wachsende OTC-Online-Apotheke Europas. Das Unternehmen ist bereits heute in Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien aktiv und verfügt damit über eine in der Branche einzigartig breite internationale Präsenz in den relevanten europäischen Märkten. Die Shops in den einzelnen Ländern sind konsequent auf die lokal unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ausgerichtet und enthalten länderspezifische Sortimente und Produkte.

Nicht nur für Kunden, sondern auch für Branchen-Insider ist SHOP APOTHEKE EUROPE klare Nummer eins unter den Online-Apotheken. So belegte das Unternehmen erst kürzlich erneut den ersten Platz beim Versandapotheken-Ranking der 14. SEMPORA Apothekenmarktstudie, welche die unabhängige Bewertung durch Pharmaunternehmen berücksichtigt. Diese Spitzenposition erreicht SHOP APOTHEKE EUROPE 2017 bereits zum fünften Mal in Folge.

"Unser überdurchschnittlich starkes Wachstum sowie die hohe Zufriedenheit und Loyalität unserer Kunden zeigen, dass wir mit unserem Fokus auf rezeptfreie Medikamente sowie Pflege- und Schönheitsprodukte international marktführend unterwegs sind. Wir profitieren dabei vom beschleunigten Shift von Offline zu Online," resümiert Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am schnellsten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit einem Fokus auf OTC- und apothekenüblichen Beauty- und Personal-Care-Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 2,2 Millionen aktive Kunden (Stand Mai 2017). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im ersten Quartal 2017 einen Umsatz von rund 64 Mio. Euro und ein Wachstum von +56% gegenüber dem Vorjahresquartal. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf, Paris und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Die Grundlage dieser Aussagen bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Falls diese Risiken und Ungewissheiten eintreten oder die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen, können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt.

21.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20

E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com

ISIN: NL0012044747 WKN: A2AR94

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

584965 21.06.2017

ISIN NL0012044747

AXC0133 2017-06-21/13:00