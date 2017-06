Die Nordex-Aktie, der ehemalige Highflyer an der Börse, stürzt derzeit massiv in den Keller. Heute geht es um über 5% nach unten auf ein neues 3-Jahres-Tief, seit Jahresauftakt 2017 müssen Nordex-Aktionäre einen Verlust in Höhe von rund 45% verbuchen. In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist die Aktie von Nordex einen Kursrückgang von durchschnittlich -8,2% pro Jahr aus. Ein...

