Erfahrener Kompetenzträger für Dienstleistungen im Care-Markt als Hauptsponsor



Der Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlin ist der führende Kongress für Entscheider im Gesundheitswesen in Deutschland. Das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh ist in diesem Jahr erstmalig Hauptsponsor der Veranstaltung, an der rund 1000 hochrangige Vertreter von Krankenhäusern und Kliniken teilnehmen. Im Dialog mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und Topmanagern im Gesundheitswesen geht es in diesem Jahr um die zentralen Kriterien "Qualität und Finanzierung".



"Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklungen auf dem Gesundheitsmarkt, die uns bei der Weiterentwicklung und stetigen Optimierung unserer Dienstleistungen für den Care-Markt helfen. Uns ist der Austausch mit den Entscheidern zu allen relevanten Themen extrem wichtig, da wir gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen der nächsten Jahre meistern möchten.", so Reiner Worbs, Holding-Geschäftsführer von Klüh.



Dem Netzwerk-Gedanken folgend, luden Unternehmensinhaber Josef Klüh und Holding-Geschäftsführer Reiner Worbs Geschäftspartner und Medien als Abschluss des ersten Messetages zu einer After Fair Party in die exklusive Eventlocation "ewerk" ein. TV- und Sternekoch Frank Rosin trat als Stargast auf, für die kulinarischen Highlights des Abends zeichnete aber Klüh Catering verantwortlich, die mit ausgefallenen Kreationen für das leibliche Wohl der rund 500 Gäste sorgten. Moderiert wurde die Veranstaltung von Profitänzerin Sarah Latton, bekannt aus der erfolgreichen RTL-Show "Let's dance".



Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen und bietet Services mit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind Cleaning, Klinik-Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- und Personal-Services, sowie Airport-Dienstleistungen. Zu den auf den Gesundheitsmarkt spezialisierten Tätigkeitsfeldern zählen u. a. Patienten-Catering, Serviceassistenz, Logistik und Sterilgutversorgung sowie die Reinigung nach höchsten Hygienestandards.



Das Unternehmen setzt mit rund 49.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 770 Mio. Euro um (2016).



