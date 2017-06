Die Bayerische Landesbank schließt letztes Kapitel ihrer Krisenzeit - und überweist die letzte Rückzahlungsraten an den Freistaat Bayern. Sie will ihr Geschäftsmodell nun vorsichtig und risikobewusst gestalten.

Die BayernLB befreit sich endgültig von den Lasten der Vergangenheit. Die Landesbank, die vor neun Jahren mit milliardenschweren Staatshilfen vor dem Zusammenbruch gerettet wurde, überweist vorzeitig die letzte obligatorische Rückzahlungsrate an den Freistaat Bayern. "Jetzt kann man voll durchstarten im Wettbewerb", sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder am Mittwoch in München beim Abschluss der Vereinbarung mit BayernLB-Chef Johannes-Jörg Riegler. Am Geschäftsmodell und der Eigenständigkeit der Bank in den Händen von Land und Bayerns Sparkassen werde sich aber nichts ändern. Das Institut, das nach einem schmerzhaften Umbau längst wieder Gewinne schreibt, erfüllt mit der Rückzahlung von einer Milliarde Euro eine letzte Auflage der EU-Kommission.

Die BayernLB hatte sich Anfang des Jahrtausends mit US-Wertpapieren und der Übernahme der österreichischen ...

