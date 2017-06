Von Straßburg aus lässt sich die Grenze zu Deutschland meist unkompliziert überqueren. Für einen Mann mündete der Versuch allerdings in einem Strafverfahren. Der EuGH musste deshalb nun klären, was Polizisten an der Grenze dürfen.

Verdachtsunabhängige Kontrollen in Grenznähe, an Bahnhöfen und in Zügen dürfen nicht zu systematischen Grenzkontrollen ausarten. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil am Mittwoch in Luxemburg klargestellt. (Rechtssache C-9/16)

Hintergrund ist ein Strafverfahren vor dem Amtsgericht Kehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Angeklagte hatte sich 2014 gewaltsam gegen eine Polizeikontrolle auf dem Bahnhofsvorplatz im baden-württembergischen Kehl gewehrt.

Der Bahnhof ist nur wenige hundert Meter ...

