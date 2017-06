Lieber Leser,

der DekaFonds gilt als einer der interessantesten Aktienfonds für Investoren in Deutschland. Die Handelsstrategie kalkuliert auch Schwankungen und Schwächen am Aktienmarkt mit ein. Die Folge ist, dass das das Fondsmanagement lediglich dazu verpflichtet ist, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dies soll mehrheitlich in deutsche Unternehmen fließen bzw. in jene Unternehmen, die in Deutschland Geld verdienen. Dabei legt das Fondsmanagement das Geld ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...