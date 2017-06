Ist Robin Alexander der Erfolg um seinen in fast allen politischen Spektren wohlgelittenen Bestseller "Die Getriebenen" so zu Kopf gestiegen, dass er die Rolle des Wahrheitsonkels der Medien angenommen hat? Es scheint fast so. In einem aktuellen WELT-Artikel hat der Autor gerade in aller Klarheit festgestellt, dass sich Europa in Sachen Abschiebungsoffensive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...