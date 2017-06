Zürich (ots) -

«2016 Chief Digital Officer» Studie

CDO Digitalisierung Strategy&



33% der Schweizer Unternehmen vertrauen die

Digitalisierungsverantwortung einem Chief Digital Officer (CDO) an.

Die Schweiz liegt bezüglich CDO-Dichte in Europa an fünfter Stelle.

Wobei die Finanzdienstleistungsbranche den höchsten CDO-Anteil

ausweist. Die Jobprofile der CDOs variieren stark. Das sind die

zentralen Ergebnisse der «2016 Chief Digital Officer»-Studie von

Strategy&.



Mehr Unternehmen als je zuvor setzen auf Chief Digital Officer

(CDO). Das zeigen die Ergebnisse der «2016 Chief Digital

Officer»-Studie von Strategy&, der Strategieberatung von PwC.

Weltweit stieg der Anteil der Firmen mit einem CDO zwischen 2015 und

2016 von 6% auf 19%. 60% der befragten CDOs wurden in den Jahren 2015

und 2016 eingestellt. In Europa, Nahost und Afrika (EMEA) wurde die

weltweit höchste CDO-Dichte wie auch der stärkste Zuwachs verzeichnet

(von 8% im Jahr 2015 auf 38% im Jahr 2016). Innerhalb von Europa

liegt die Schweiz bezüglich CDO-Anteil mit einer Quote von 33% an

fünfter Stelle.



Finanzdienstleistungsbranche als Vorreiter



In der Schweiz weisen die Finanzdienstleister den höchsten

CDO-Anteil auf. Die Versicherungsbranche übergibt, mit einem Anteil

von 67%, die Verantwortung für die digitale Transformation immer

häufiger an eine Fachperson. Im Bankensektor sind es 50%. Dr. Daniel

Diemers, Partner Financial Services PwC Strategy& Schweiz, erklärt:

«Die Finanzdienstleistungsbranche hat erkannt, dass es für die

konsequente Umsetzung einer Digital-Strategie eine spezifische

Führungskompetenz braucht. Versicherer und Banken arbeiten nicht nur

daran, ihre kundennahen Aktivitäten durch neue digitale Lösungen zu

optimieren. Sie setzen den Schwerpunkt auch auf die komplette

Digitalisierung ihrer internen Abläufe.»



CDO Berufsprofile variieren



Die Studie zeigt kein einheitliches Berufsprofil der erfassten

CDOs. 50% der Schweizer CDOs sind in ihrem jeweiligen Betrieb im

Verwaltungsrat angesiedelt, 38% haben spezifische Titel wie

beispielsweise «Head of Digital», 6% haben den Rang eines

Vizepräsidenten und 6% eines Direktors inne. 63% wurden

unternehmensintern rekrutiert. Der Anteil an weiblichen CDOs beträgt

in der Schweiz lediglich 13%. Mit Blick auf die vorherigen

Karrierestationen arbeiteten 38% der CDOs in den Bereichen Marketing,

Sales oder im Kundenservice. Ein Drittel wechselt aus einem

technischen Umfeld und 25% weisen einen Consulting-, Strategie- oder

Business Development-Hintergrund auf. Aus den globalen Ergebnissen

der Studie wird deutlich, dass Konzerne verstärkt auf technische

Erfahrung setzen. Während 2015 nur 14% der CDOs technische

Hintergründe hatten, waren es 2016 mit 32% mehr als doppelt so viele.



Über die Studie



Strategy& untersuchte in der «2016 Chief Digital Officer»-Studie

die 2'500 weltweit (49 davon in der Schweiz) grössten börsenkotierten

Unternehmen nach Börsenumsatz vom 1. Juli 2016. Als CDO wurden

unabhängig vom tatsächlichen Titel die Manager definiert, die mit der

Digitalisierungsstrategie ihres Unternehmens beauftragt wurden.



