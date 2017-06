IRW-PRESS: Blue River Resources: Blue River Resources Ltd. schließt Privatplatzierung ab

Vancouver, BC - 21. Juni 2017 - Blue River Resources Ltd. (das Unternehmen oder Blue River) (TSX Venture - BXR) (http://www.blueriv.com) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung, die am 4. Mai 2017 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Das Unternehmen emittierte 14.285.714 Einheiten seiner Wertpapiere zu einem Preis von $ 0,035 pro Einheit für einen Bruttoerlös von $ 500.000. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Erwerb einer Aktie, mit welchem der Inhaber am oder vor dem 16. Juni 2019 Anspruch auf den Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $ 0,06 pro Aktie hat. Im Zusammenhang mit einem Teil der Privatplatzierung wurden eine Vermittlungsgebühr in Höhe von $ 11.816 gezahlt und 337.600 Aktienkauf-Warrants (Vermittler-Warrants) ausgegeben. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber, am oder vor dem 16. Juni 2019 eine Stammaktie zu einem Preis von $ 0,06 pro Aktie zu erwerben. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere und alle Aktien, die bei Ausübung der Warrants und der Vermittler-Warrants ausgegeben werden, sind bis zum 17. Oktober 2017 vom Handel ausgeschlossen. Der erzielte Erlös wird wie folgt verwendet:

Unternehmensfinanzierungsgebühr: $ 11.816 Zahlung bestehender Verbindlichkeiten: $ 38.000 Zahlung für das Explorationsprogramm $ 200.00

und den Bericht zum Konzessionsgebiet 0 Banlung: Kambodscha und Bericht gemäß dem National Instrument 43-101:

Erhaltungs- und Meldegebühren für die $ 10.000

TSX Venture Exchange:

Gebühren für den Transfer Agent: $ 10.000 Erfüllung und Aufrechterhaltung von $ 100.00

Verpflichtungen in Bezug auf das 0 Konzessionsgebiet: Prüfungsgebühren für 2017: $ 22.000 Rechtskosten für 2017: $ 20.000 Betriebskapital: $ 88.184

FÜR DAS BOARD VON BLUE RIVER RESOURCES LTD.

Griffin Jones President, Director Weitere Informationen erhalten Sie über: Griffin Jones, Tel: (604) 682-7339 www.Blueriv.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

