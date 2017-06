Martijn Wisse will Roboter besser und günstiger machen, indem er sich Dinge aus der Natur abschaut. Im Interview spricht er über Science Fiction, das niederländische RoboValley und wie Roboter den Alltag umwälzen werden.

Martijn Wisse ist der erste Professor für Biorobotik in den Niederlanden. Der 41-Jährige forscht und lehrt am Robotics Institute der Technischen Universität Delft. Sein erklärtes Ziel: bessere, schnellere und günstigere Roboter für alle. Dabei schaut er sich vieles von der Natur von Mensch und Tier ab. Wisse hat bereits zwei Robotik-Spin-Offs mit aufgebaut.

Herr Wisse, warum sind Sie Robotik-Wissenschaftler geworden?Als Kind hab ich viele Science-Fiction-Bücher gelesen, vor allem die von Isaac Asimov. Hinter all seinen Geschichten steckte immer dieselbe Vision. Nämlich die, dass Roboter grundsätzlich alles können: jeden Job, für jedermann, überall. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das in Zukunft nicht der Fall sein wird. Ich wollte Roboter bauen und begann Maschinenbau zu studieren. Ich konzentrierte mich also erst auf die Technik, später kam dann die Softwareentwicklung dazu. Die Software ist ja ein wichtiger Teil der Robotik, wenn nicht der wichtigste.

Sie sind der erste Professor für Biorobotik in den Niederlanden. Was genau verbirgt sich hinter diesem Fachbereich?Es gibt keine allgemein gültige Definition. An der TU Delft verstehen wir darunter zwei Dinge. Erstens: Wir lassen uns in der Robotik von der Natur inspirieren, von Mensch und Tier. Das ist unser Vorbild. Und zweitens: Es geht um Maschinen für unser Lebensumfeld, zum Beispiel für die Ernte in der Landwirtschaft oder für die Arbeit mit Menschen, etwa in der Pflege.

Wie sind Sie auf die Idee für das RoboValley gekommen?Ich habe mich länger mit der Geschichte des Silicon Valley beschäftigt - und alles begann mit der Stanford-Universität. Einer der Gründungsväter war Frederick Terman. Um 1920 gab es das Silicon Valley noch nicht und die Stanford-Universität war klein und unbedeutend. Dieser Mann hat es geschafft, dass die Universität mit ihren Professoren und Forschern und das Ökosystem aus Gründern, Unternehmen und Geldgebern Hand in Hand gewachsen sind. Wir wollten etwas Ähnliches aufbauen, speziell für Robotik.

Deswegen auch RoboValley?Wir haben sehr lange nach einem geeigneten Namen gesucht und uns dann für RoboValley entschieden. Einerseits klingt das ein wenig abgedroschen, andererseits ist jedem sofort klar, was wir hier machen.

Was war anfangs die größte Herausforderung?Wir mussten alles gleichzeitig machen: den Aufsichtsrat der Universität überzeugen, große Unternehmen als Partner gewinnen, die Marke bekannt machen. RoboValley existiert seit weniger als zwei Jahren und es ist schon sehr geläufig. Die Investition und der Kraftakt haben sich ausgezahlt.

Wo stehen wir in der Entwicklung der Robotik?Wenn die x-Achse eine Zeitleiste ist und die y-Achse die Anzahl der Roboter darstellt, die in Gebrauch sind, dann verläuft diese Kurve lange auf einem sehr niedrigen Niveau bevor sie steil ansteigt. Und ich denke, wir sind genau an der Neigung der Kurve nach oben. Wir sehen aktuell in der Industrie ...

