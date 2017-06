Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Paris (pts017/21.06.2017/13:00) - Qatar Airways ist gestern auf der Paris Air Show mit dem Titel "Airline des Jahres" bei den renommierten Skytrax World Airline Awards 2017 ausgezeichnet worden. Die Airline erhält diese globale Anerkennung bereits zum vierten Mal. Neben der Wahl zur besten Airline haben Reisende aus der ganzen Welt die nationale Fluggesellschaft aus Katar zusätzlich in weiteren bedeutenden Kategorien ausgezeichnet. Dazu gehören die Preise für die beste Airline im Nahen Osten, die beste Business Class der Welt sowie für die beste First Class Airline Lounge der Welt. Der Heimatflughafen von Qatar Airways, der Hamad International Airport, wurde in diesem Jahr ebenfalls von Skytrax geehrt. Er erhielt eine Fünf-Sterne-Bewertung und zählt somit zu den insgesamt nur fünf Flughäfen, die diese Auszeichnung erhalten haben. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Qatar Airways gerade zu diesem kritischen Zeitpunkt zur weltbesten Fluggesellschaft zu ernennen, ist ein wichtiger Beweis für die Anerkennung unserer Passagiere und das Vertrauen in unser unerschütterliches Engagement, nur das Beste zu liefern. Diese Auszeichnung ist auch ein Spiegelbild der harten Arbeit und der Hingabe jedes Mitarbeiters bei Qatar Airways. Unsere Bewertung von Skytrax in diesem Jahr ist besonders wichtig, da diese Preise von Reisenden vergeben werden. Bei diesen möchte ich mich herzlich bedanken, und ich freue mich darauf, sie bald an Bord begrüssen zu dürfen." In Bezug auf das gegenwärtige Flugverbot, den Staat von Katar betreffend, fügte Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker hinzu: "In diesen schwierigen Zeiten der illegalen Einschränkung auf Flüge aus meinem Land durch grosse Kritiker, ist das nicht eine Auszeichnung für mich, nicht für meine Fluggesellschaft, sondern für mein Land." Die globale Fluggesellschaft wurde im vergangenen Jahr für die beste Business Class der Welt, die beste Business Class Lounge sowie das beste Airline Service Personal im Nahen Osten ausgezeichnet. Sie hält weiter an ihrer globalen Expansionsstrategie und Produktentwicklung fest und übertrifft die Erwartungen mit der Einführung der neuen, innovativen und preisgekrönten Business Class Qsuite. Das erste mit der Qsuite konfigurierte Flugzeug wurde auf der Paris Air Show präsentiert, bevor es dieses Wochenende auf der London-Doha-Strecke in Betrieb genommen wird. Das patentierte neue Sitzdesign von Qatar Airways hat sich bereits nach dem Erwerb des "Best Airline Innovation of The Year"-Awards bei den 2017 ULTRAS (Ultimate Luxury Travel Related Awards) einen Namen gemacht. Diese Auszeichnung wurde vergeben, bevor der Sitz in Betrieb genommen wurde. Das spiegelt den hohen Einfluss des Designs auf die Premium-Reisebranche wider. Die patentierte Qsuite von Qatar Airways bietet das branchenweit erste Doppelbett in der Business Class. Anpassbare Trennwände und bewegliche TV-Bildschirme in der Mitte vierer Sitze ermöglichen es Familien, Kollegen oder Freunden, die zusammen reisen, einen privaten Bereich zu schaffen. Dadurch können die Fluggäste zusammen arbeiten, essen und Zeit miteinander verbringen. Diese Funktionen bieten ein neuartiges Reiseerlebnis und eine Umgebung, die sich den Bedürfnissen der Fluggäste anpasst. Die prestigeträchtigen Auszeichnungen, die gestern in Paris verliehen wurden, küren ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr für Qatar Airways. Die Fluggesellschaft plant die Aufnahme 24 neuer Destinationen, neue Flugzeuglieferungen, die Einführung der revolutionären Qsuite in der gesamten Flotte und Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum. Qatar Airways gewann den Titel der weltbesten Fluggesellschaft bereits in den Jahren 2011, 2012 und 2015. Qatar Airways, eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften weltweit, hat vor kurzem Dublin, Irland, zum globalen Streckennetz hinzugefügt. In naher Zukunft wird auch Nizza, Frankreich, angeflogen. Des Weiteren sind Skopje, Mazedonien, und Chang Mai, Thailand, geplant. Die Fluggesellschaft betreibt eine moderne Flotte von 200 Flugzeugen in einem Netzwerk wichtiger Geschäfts- und Ferienziele in ganz Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien-Pazifik, Nord- und Südamerika. Passendes Bildmaterial finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157682240872662 Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle panta rhei pr gmbh Tel.: +41 (0)44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm, E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch Web: http://www.pantarhei.ch/index.php/de/medien/kunden/items/qatar-airways.html Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Reto Wilhelm Tel.: +41 44 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170621017

