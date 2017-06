Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.433,90 -0,15% +8,83% Euro-Stoxx-50 3.538,83 -0,61% +7,55% Stoxx-50 3.183,62 -0,52% +5,75% DAX 12.744,24 -0,55% +11,00% FTSE 7.439,34 -0,45% +4,15% CAC 5.250,55 -0,81% +7,98% Nikkei-225 20.138,79 -0,45% +5,36% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,1 +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,51 43,51 0% 0,00 -23,5% Brent/ICE 45,94 46,02 -0,2% -0,08 -21,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,30 1.241,88 +0,4% +4,42 +8,2% Silber (Spot) 16,48 16,51 -0,2% -0,03 +3,5% Platin (Spot) 923,30 923,50 -0,0% -0,20 +2,2% Kupfer-Future 2,56 2,55 +0,4% +0,01 +1,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte zeichnen sich abermals Verluste an den US-Börsen ab. Die Schwäche der Ölpreise dürfte die Kurse erneut belasten, erwarten Marktteilnehmer. Der S&P-500-Future deutet eine etwas leichtere Eröffnung an.

Am Ölmarkt geht der Preisrutsch weiter, wenn auch nicht mehr so rasant wie am Dienstag. Am Vortag hatte der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) nach Börsenschluss an der Wall Street einen Rückgang der US-Rohölvorräte auf Wochensicht gemeldet. Das beruhigt die Gemüter der Akteure ein wenig, die jedoch nach wie vor Zweifel daran haben, dass die Förderdrosselung eingehalten wird, auf die sich die großen Ölförderländer im Mai geeinigt hatten. Nun wartet der Markt auf die offiziellen wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Regierung, die für Mittwoch um 16.30 Uhr MESZ angekündigt sind.

Unter den Einzelwerten dürften sich Adobe der negativen Tendenz entziehen, nachdem der Softwarehersteller am Dienstag nach Börsenschluss überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Die Aktie legt vorbörslich um 4,6 Prozent zu. Auch die Zahlen von Red Hat haben positiv überrascht, was dem Kurs zu einem Sprung um über 10 Prozent verhilft.

Besser als erwartet waren ferner die Geschäftszahlen von La-Z-Boy. Die Aktie des Möbelhändlers wird vorbörslich noch nicht gehandelt, verbuchte aber im nachbörslichen Handel am Dienstag in Reaktion auf die Zahlen ein Plus von gut 12 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen stehen auch am Mittwochmittag unter Abgabedruck. Der andauernde Ölpreisverfall wird zunehmend zum Belastungsfaktor für die Gesamtmärkte. In dem von Unsicherheit geprägten Umfeld hält sich Gold indessen gut. Am Devisenmarkt zeigt sich das Pfund volatil. Zeitweise notierte die britische Währung unter 1,26 Dollar, steht am Mittag aber wieder bei gut 1,2630. Mit Spannung warten Investoren auf die Verlesung des Regierungsprogramms von Premierministerin Theresa May durch die Queen. Erneut kräftige Abgaben bei Europas Banken löst der sich fortsetzende Druck auf die Renditen aus. "Seit den enttäuschenden Inflationsdaten letzte Woche aus der Eurozone sieht man keinen Grund mehr für den Glauben an eine starke Reflationierung", sagt ein Händler. Da der Anstieg der Zinskurve "das" Thema für Banken-Investments schlechthin gewesen sei, zögen Anleger nun weiter die Notbremse und verkauften den Sektor. Der europäische Banken-Sektor ist mit einem Abschlag von 1,4 Prozent einer der größten Verlierer. Keine Euphorie gibt es bei den Aktien der Deutschen Telekom angesichts von Presseberichten, T-Mobile US solle mit Sprint fusioniert werden. "Der Markt hatte doch eher auf einen Verkauf gehofft mit einer hohen Cash-Komponente", sagt ein Händler. Die Deutsche Telekom hat zudem ihren restlichen Anteil von 9,3 Prozent an Scout24 verkauft. Die Aktie verkraftet die Platzierung gut und handelt 3,8 Prozent leichter bei 32,95 Euro. Die Aktie der Deutschen Telekom notiert unverändert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.02 Uhr Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1146 +0,12% 1,1132 1,1122 +6,0% EUR/JPY 124,10 +0,23% 123,82 124,12 +0,9% EUR/CHF 1,0856 +0,04% 1,0851 1,0857 +1,4% EUR/GBP 0,8792 -0,31% 0,8820 1,1345 +3,2% USD/JPY 111,32 +0,09% 111,23 111,59 -4,8% GBP/USD 1,2679 +0,42% 1,2625 1,2618 +2,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwächere US-Vorgaben und der Ölpreisverfall haben die Stimmung an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien getrübt. Hauptthema war aber die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das half den Aktien in Schanghai, sich dem Abwärtssog zu entziehen. Der Ölpreis zeigte sich im asiatischen Handel kaum verändert, stabilisierend wirkten hier Daten des US-Branchenverbands American Petroleum Institute, laut denen die US-Rohölbestände auf Wochensicht um 2,7 Millionen Barrel gesunken sind. Die Rohstoff-Schwergewichte BHP Billiton und Rio Tinto fielen in Sydney um 3,7 bzw. 2,9 Prozent zurück. Santos büßten 2 Prozent ein. Auch andernorts standen Aktien aus dem Ölsektor stärker unter Druck. Inpex und Japan Petroleum verbilligten sich um 1,2 bzw 1,9 Prozent. Auf der Verliererseite hätten bei den Einzelwerten in der Region Aktien aus dem Bankensektor gestanden, berichteten Markteilnehmer. Hintergrund seien jüngste eher taubenhaft ausgefallene Kommentare von Notenbankern aus Großbritannien und den USA. Toshiba erhielten keinen positiven Impuls davon, dass der angeschlagene Technologiekonzern mit einem von der japanischen Regierung geführten Konsortium bevorzugt über den Verkauf der Computerchip-Sparte verhandelt. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Nach Berichten über eine bevorstehende Insolvenz stürzten Takata um weitere 24,7 Prozent ab. Für Orient Overseas ging es in Hongkong um 1,8 Prozent nach oben, für Cosco Shipping Port dagegen um 0,9 Prozent nach unten. Cosco Shipping Holding stiegen dagegen um 4,4 Prozent und Cosco Shipping Development um 2,4 Prozent. Offenbar steht die Container-Reederei Orient Overseas vor einer möglichen Übernahme durch das chinesische Konglomerat Cosco. Am Devisenmarkt reagierte der frei gehandelte Offshore-Yuan zunächst mit Gewinnen zum Dollar, büßte diese dann aber wieder ein. Die Spekulation über eine verstärkte Yuan-Nachfrage von Investoren, um chinesische Aktien zu kaufen, sei verfrüht, sagte Handelsexperte Stephen Innes von Oanda.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) legen zur Wochenmitte leicht zu. Sollte die Übernahme von Stada durch Bain Capital und Cinven nicht die vorgegebene Quote erreichen, wäre dies positiv für die Stada-Anleihen, so Unicredit-Analystin Silke Stegemann. Der Grund: Eine Übernahme durch die Finanzinvestoren würde die Verschuldung des Generika-Herstellers verdoppeln, was für die Anleihen negativ zu werten sei. Positiv für das Creditrating wäre ein Scheitern der Übernahme, daher stuft die Analystin Stada-Bonds auf "Hold" nach "Sell" hoch.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Cryan will Kapitalmarktunion in enger Kooperation mit London

Der Vorstandschef der Deutschen Bank, John Cryan, hat sich für die Schaffung einer europäischen Kapitalmarktunion in Zusammenarbeit mit Großbritannien ausgesprochen. "Wir glauben, Europa wird besser dran sein, wenn es die Kapitalmärkte modernisiert und vereinheitlicht - in enger Kooperation mit dem Vereinigten Königreich", sagte Cryan bei einer Investorenkonferenz seiner Bank. "Andernfalls werden die Sieger New York, Singapur und Schanghai sein."

Deutsche Telekom erlöst mit Scout24-Ausstieg 321 Millionen Euro

Die Deutsche Telekom wird mit ihrem Ausstieg bei Scout24 brutto rund 321 Millionen Euro erlösen. Platziert werden die 10 Millionen Scout24-Aktien aus dem Bestand der Deutschen Telekom AG zu 32,20 Euro pro Stück, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Telekom ist derzeit noch mit rund 9,3 Prozent an dem im SDAX notierten Betreiber von Online-Marktplätzen beteiligt.

Bußgeld wegen unerlaubter Telefonwerbung gegen Eon verhängt

Wegen Belästigung durch unerlaubte Werbeanrufe hat die Bundesnetzagentur den Stromkonzern Eon und ein Callcenter mit Bußgeldern in Höhe von insgesamt 100.000 Euro bestraft. Damit erhöhen sich die insgesamt in diesem Jahr wegen solcher Anrufe verhängten Strafen auf 465.000 Euro, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. "Wer Werbeanrufe erhält, sollte genau prüfen, ob er dem zugestimmt hat.

Bundesbank erwägt Hacker-Stresstest für Banken - Presse

