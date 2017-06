Boyden, ein weltweit führendes Talent- und Führungsberatungsunternehmen mit mehr als 65 Niederlassungen in über 40 Ländern, meldete heute, dass Karin Warwick-Thompson zu Boyden Großbritannien als Managing Partner zurückgekehrt ist.

Warwick-Thompson, Expertin im Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor, war bereits von 2015 bis Mai 2017 Boyden Partner in London. Sie bringt 25 Jahre Erfahrung im Bereich von Executive-Search- und Führungsberatungslösungen mit und ist unter Führungskräften und Vorständen aus dem Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor hoch angesehen.

"Wir freuen uns, Karin wieder bei Boyden zu begrüßen", so Alastair Da Costa und Nick Robeson von Boyden Großbritannien in einer gemeinsamen Erklärung. "Sie verfügt über große Sachkenntnis im globalen Versicherungswesen und bietet Kunden auf der Suche nach Führungskräften im Finanzdienstleistungssektor einen außerordentlichen Mehrwert."

"Die Rückkehr zu Boyden ist mir eine große Freude, da unsere globale Plattform sehr stark ist, und ich fühle mich geehrt, das neue und sachkundige Team in Großbritannien zu ergänzen. Die bevorstehenden Monate und Jahre werden sehr spannend, da wir unsere Führungs- und Talentberatungsleistungen erweitern möchten, um die Bedürfnisse unserer weltweiten Kunden zu erfüllen", sagte Warwick-Thompson. "Außerdem freue ich mich auf die Fortsetzung meiner Zusammenarbeit mit den Partnern von Boyden rund um den Globus, um unsere bedeutende Financial Services Practice in Zeiten einer umfassenden Transformation in dem Sektor auszubauen."

"Karin war sowohl in unserer britischen Niederlassung als auch der Financial Services Practice eine wichtige Partnerin. Ihre Rückkehr zu Boyden ist sehr spannend, da sie eine zentrale Rolle bei unserer Expansion in Großbritannien, der EMEA-Region und unserer weltweiten Plattform spielen wird", sagte Trina Gordon, President und CEO der Boyden World Corporation.

Warwick-Thompson hat erfolgreich zahlreiche Projekte für führende inländische, regionale und globale Finanzdienstleistungsunternehmen geleitet, die Kunden in Ländern im Raum EMEA, Asien-Pazifik, Lateinamerika und Nordamerika bedienen.

Letzten Monat wurde Boyden von Forbes als achtes von 250 Unternehmen in der neuen Aufstellung America's Best Executive Recruiting Firms eingestuft.

Über Boyden

Boyden ist ein führendes Talent- und Führungsberatungsunternehmen mit mehr als 65 Niederlassungen in über 40 Ländern. Aufgrund unserer globalen Reichweite können wir den Bedürfnissen unserer Kunden an jedem Ort ihrer Geschäftstätigkeit gerecht werden. Wir vermitteln hervorragende Führungskräfte an bedeutende Unternehmen mithilfe von Executive-Search-, Interim-Management- und Führungsberatungslösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.boyden.com.

