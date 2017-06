Wien - Edmond de Rothschild Asset Management hat den 2015 aufgelegten Edmond de Rothschild Fund Big Data (ISIN LU1244893696/ WKN A2DMB4) in diesem Jahr auch für Deutschland zugelassen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Themenfonds investiere in internationale Unternehmen, die unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung von der "Big Data-Revolution" profitieren könnten, wie der französische Vermögensverwalter in einer Pressemitteilung schreibe.

