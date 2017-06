Eigentlich sollte die Mietpreisbremse die Mietsteigerung bei Neuvermietung drosseln, jedoch war das Gesetz löchriger als Schweizer Käse. Aus diesem Grund planen NRW und Schleswig-Holstein die Abschaffung. In NRW und Schleswig-Holstein wurde gewählt und in den neuen Koalitionsverträgen geht es der Mietpreisbremse an den Kragen. Sowohl das schwarz-gelbe Bündnis in NRW ...

