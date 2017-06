Themen heute:

Disney EMEA und die Formel E schließen sich für Disney Pixars "Cars" zusammen /// Sportliche Spitzenversion SKODA OCTAVIA RS 245 ab sofort zu bestellen

Disney und die Formel E, die weltweit erste vollelektrische Einsitzer-Rennserie, kündigen ihre Zusammenarbeit an, um das beliebte, globale Disney Pixar Franchise "Cars" einem neuen Publikum vorzustellen.

Die erste Phase der Kooperation startete bereits am 20. Mai im Rahmen des Qatar Airways ePrix von Paris - dem sechsten Rennen der FIA Formel-E-Meisterschaft 2016/17 - mit umfangreichem Branding rund um die Strecke der französischen Hauptstadt. Das Rennen wurde weltweit, darunter in 40 EMEA-Märkten, via TV und digitalen Plattformen übertragen.

Darüber hinaus konnten die Besucher des Rennens im Bereich der "Allianz eVillage Fan Zone" eine lebensgroße Kunst-Installation von "Lightning McQueen", einem der Pixar-Boliden, bestaunen und das brandneue "Cars 3 - Driven to Win" ausprobieren. Die Aktivitäten an der Strecke wurden auch beim Doppelrennen von Berlin fortgesetzt.

Disney und die Formel E werden außerdem eine Content-Serie produzieren, in der Formel-E-Piloten darüber sprechen, was es braucht, um ein Champion zu werden. Die Inhalte, die sich sowohl an die Kinder, als auch an die Eltern richten, werden im Verlauf des Jahres einmal im Monat aktualisiert. Verbreitet werden sie sowohl über die Disney-eigenen TV- und Digital-Kanäle als auch über die Kanäle der Formel E. Die Partnerschaft fällt mit der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von "Cars 3" zusammen. Start ist am 14. Juli 2017 in den britischen Kinos.

Ab sofort kann der stärkste und schnellste Å KODA OCTAVIA der Unternehmensgeschichte bei allen deutschen Å KODA Vertragshändlern bestellt werden. Der Å KODA OCTAVIA RS 245 leistet 180 kW (245 PS) und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in nur 6,6 Sekunden, die Kombiversion benötigt eine Zehntelsekunde mehr.

Im neuen Å KODA OCTAVIA RS 245 mobilisiert der 2,0 TSI-Turbobenziner nochmals 11 kW (15 PS) mehr als in der bislang stärksten RS-Variante. Das maximale Drehmoment von 370 Nm liegt von 1.600 bis 4.300 U/min an. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Als Limousine ist der kompakte Sportler ab 33.940 Euro erhältlich, die Kombiversion des Kraftpakets steht ab 34.640 Euro bereit.

