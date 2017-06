FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch fester tendiert. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 165,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,25 Prozent.

Händler sprachen von einem impulsarmen Handel. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Einzig Daten zu den Verkäufen neuer Häuser stehen am Nachmittag in den USA an. Zuletzt wurden mehrfach enttäuschende Kennzahlen vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Reden ranghoher US-Notenbanker stehen nicht auf dem Programm.

Gefallen sind jedoch die Kurse britischer Staatsanleihen. Nachdem Zentralbankchef Mark Carney am Dienstag einer baldigen geldpolitischen Straffung eine klare Absage erteilt hatte, widersprach ihm Chefvolkswirt Andy Haldane. Sollte sich die Wirtschaft auch weiterhin solide entwickeln, könne er sich eine etwas straffere Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte vorstellen, sagte Haldane laut einem am Mittwoch veröffentlichten Redetext. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg gegen den Markttrend um zwei Basispunkte auf 1,01 Prozent./jsl/tos/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0155 2017-06-21/13:55