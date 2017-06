Köln (ots) - Die Kölner "Tatort"-Kommissare feiern dieses Jahr ihr 20. Dienstjubiläum und ermitteln wieder: Heute (21. Juni) starten die Dreharbeiten für "Mitgehangen", dem neuen Fall von Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Aufklären müssen sie den Mord an einem jungen Verkehrsrowdy mit ausgeprägtem Geschäftssinn, dessen Leiche in einem See versenkt wurde. Das Drehbuch hat Johannes Rotter ("Matterns Revier", "Tatort - Scheinwelten") geschrieben. Regie führt Sebastian Ko ("Tatort - Wacht am Rhein", "Tatort - Kartenhaus").



Ein Auto, versenkt in einem Kölner Baggersee - mit einer Leiche im Kofferraum: Die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln. Schnell ist die Identität des Mordopfers geklärt. Es handelt sich um den jungen Autonarr und Verkehrsrowdy Florin Baciu. Kürzlich war er als Teilhaber in die Reifenhandels-Firma von Matthes Grevel (Moritz Grove: "Vaterfreuden") eingestiegen. Dem ehemals beschaulichen Familienbetrieb bescherte er deutlich höhere Umsätze - Dank bester Kontakte zur "Raser-Szene". Bei den Kollegen beliebt war er deshalb nicht: Dass es bei seinen Geschäften nicht immer ganz legal zuging, gilt als offenes Geheimnis. Da macht die Spurensicherung eine wichtige Entdeckung: Baciu war offensichtlich in der eigenen Montagehalle erschossen worden. Der Familienvater Matthes Grevel gerät ins Visier der Kommissare.



Wieder mit dabei ist Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. In weiteren Gastrollen zu sehen sind Lavinia Wilson ("Schoßgebete", "Laim und die Zeichen des Todes"), Sebastian Hülk ("Tödliche Geheimnisse), Lana Cooper ("Tiger Girl") u.v.a.



"Mitgehangen" ist eine Produktion der Bavaria Fernsehproduktion (Niederlassung Köln, Produzentin: Sonja Goslicki) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: Götz Bolten). Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 20. Juli 2017. Der Sendetermin ist für 2018 vorgesehen.



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Barbara Feiereis WDR Presse und Information Tel. 0221 / 220 7122 barbara.feiereis@wdr.de