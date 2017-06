Wie erwartet will die Deutsche Telekom bei einer Fusion ihrer US-Tochter mit dem Rivalen Sprint das Sagen behalten. Gleichzeitig setzt der Konzern seine Fokussierung fort und die verkauft seine restlichen Anteile an Scout24. Das Internetportal bringt dem Konzern 321 Millionen Euro ein. Penuts, gemessen an Nettoschulden von 52 Milliarden Euro.

