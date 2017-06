Oberösterreich Imagefilm international ausgezeichnet



Linz/Oberösterreich (ots) - Mit "An Incredible Journey" wurde Anfang März dieses Jahres der neue Imagefilm für das Tourismusland Oberösterreich lanciert. 480.000 Views auf Youtube, 70.000 Views auf Vimeo und 185.000 Views auf Facebook in weniger als vier Monaten machen das Videoprojekt schon jetzt zum internationalen Erfolg. Bestärkt wird dies durch die ersten Auszeichnungen bei internationalen Filmfestivals, wie etwa beim:



? "International Istanbul Tourism Film" (Gold) ? "Das goldene Stadttor" Berlin (Silber) ? "Arrabida Film Art & Tourism Festival", Sesimbra, Portugal (Silber) ? Tourfilm Riga" (Nominierung) ? "ITFF - On the East Coast of Europe" Bulgarien (Nominierung) ? "Move me Festival" Belgien (Nominierung)



"Mit diesem Kunstprojekt wird die landschaftliche und kulturelle Vielfalt des Landes auf kreative Weise präsentiert. Gleichzeitig unterstreicht die innovative Technik des Films die digitale Kompetenz Oberösterreichs." freuen sich Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus und Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Michael Strugl anlässlich der Auszeichnungen.



In mehrmonatiger Arbeit hat der international ausgezeichnete und am Hallstättersee lebende britische Fotograf und Filmproduzent Geoff Tompkinson eine eindrucksvolle sechsminütige "Flugreise" durch Oberösterreich kreiert. Dabei setzt er seine unverwechselbare "HyperZoom" Technik ein, die einen grenzenlosen, virtuellen Flug über ganz Oberösterreich erlaubt. Auf unglaubliche Weise fügt sich ein Ort unmittelbar an den nächsten, werden die Dimensionen von Raum und Zeit scheinbar durchbrochen. Die örtliche Distanz einzelner Schauplätze ist ebenso aufgehoben wie die Grenzen der Jahreszeiten. So werden beispielsweise die Fenster von Gebäuden zum "Wurmloch" zwischen eigentlich weit voneinander entfernten Schauplätzen. Nur scheinbar zufällig in die Szenerie integrierte Bilder sind auf fast magische Weise der Schlüssel für den Eintritt in die nächste Sequenz. Diese neue Kunst der Perspektive bezeichnet Geoff Tompkinson selbst als "riesiges vierdimensionales Puzzle". Seine Zeitraffer Aufnahmen erscheinen weltweit im Fernsehen und in Hollywood-Produktionen - und auch unter: www.oberoesterreich.at/derfilm.



