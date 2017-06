Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Im Einklang mit der Förderung des Fertigungssektors der chinesischen Provinz Guangxi in Europa präsentierte die CGPE eine breite Palette an Branchen, u. a. Maschinenbau, medizinische Versorgung, Chemie und Lebensmittel. Mehr als 60 Unternehmen aus der Provinz Guangxi stellten ihre Produkte an ca. 70 Ständen aus.



"Die Messe ermöglicht unserem Unternehmen, den deutschen Markt umfassend kennenzulernen, und schafft eine Handelsplattform für unsere Entwicklung im Land", so Zhou Yaxian, eine Repräsentantin von Wuzhou Shengguan Protein Casting Co., Ltd.



Über 1.000 Käufer aus Deutschland besuchten die Messe, darunter 183 professionelle Käufer und Leiter von großen Handelskammern.



"Ein höherer Konsum im Inland und eine wachsende Nachfrage in China hat chinesische Unternehmen dazu veranlasst, sich auf die Herstellung innovativer, attraktiver und wettbewerbsfähiger Waren zu konzentrieren", so Rouven Schmitting, Manager Corporate Relations Germany bei der Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung. "Daher ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die das 'Made in Germany'-Label verwenden können, besonders gefragt. Es ist wichtig für Unternehmen aus beiden Ländern, Vertriebskanäle zwischen ihren jeweiligen Märkten zu öffnen und zu unterstützen."



Diao Weihong, Leiter des Handelsministeriums von Guangxi, kommentierte diese erste von der Regierung von Guangxi gesponserte Produktmesse in Deutschland und fügte hinzu: "Der Erfolg dieser Veranstaltung zeigt, dass die Marktnachfragen von Deutschland und Guangxi gut zusammenpassen. Wir werden weiterhin jährliche Ausstellungen in weiteren Ländern organisieren, um den Handel zwischen Guangxi und dem Rest der Welt auszuweiten."



Über Canton Fair Advertising Co., Ltd.



Die 1988 gegründete Canton Fair Advertising Co., Ltd. gehört der China Foreign Trade Centre Group an, die dem Handelsministerium der Volksrepublik China angeschlossen ist. Als eine der frühesten gegründeten professionellen Messeservice-Agenturen in China entwickelt sich die Canton Fair Advertising Co., Ltd. weiterhin innovativ und flexibel. Sie dient als integrierter Lösungsanbieter für die gesamte Lieferkette der Messebranche.



