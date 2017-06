Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Mai weitere Kursgewinne erzielt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Der MSCI World Index habe sich in lokaler Währung um 1,2 Prozent verbessert. Während positive Konjunkturdaten für Unterstützung gesorgt hätten, hätten unter anderem Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Politik der US-Regierung belastet. So hätten die US-Aktienmärkte nur moderate Kursanstiege verzeichnet. Die europäischen Aktienbörsen hätten den Monat nahezu unverändert beendet. Der Wahlsieg des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron habe lediglich zu einer verhaltenen Kapitalmarktreaktion geführt. In Japan habe der Aktienmarkt nach einem schwachen ersten Quartal im Mai solide Gewinne verzeichnet. Die Börsen der Schwellenländer hätten sich dagegen spürbar verbessert.

